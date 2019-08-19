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Барселона и Бавария подтвердили трансфер Коутиньо

Бразилец отправился в годовую аренду.

Филиппе Коутиньо
Фото: fcbayern.com
Филиппе Коутиньо
Каталонская "Барселона" и мюнхенская "Бавария" официально объявили о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо.

Бессменный чемпион Германии последних 6 лет заплатит 8,5 млн евро за годичную аренду бразильца, а также будет платить его зарплату.

Кроме того, у немецкого клуба есть право выкупа 27-летнего хавбека за 120 млн евро.

Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018 года из "Ливерпуля". Всего на его счету 75 матчей в составе "блаугранас", в которых он забил 21 гол и отдал 11 ассистов.

Вместе с "Барсой" Филиппе дважды выигрывал Ла Лигу, и по разу - Кубок и Суперкубок страны.

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