Бессменный чемпион Германии последних 6 лет заплатит 8,5 млн евро за годичную аренду бразильца, а также будет платить его зарплату.
Кроме того, у немецкого клуба есть право выкупа 27-летнего хавбека за 120 млн евро.
Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018 года из "Ливерпуля". Всего на его счету 75 матчей в составе "блаугранас", в которых он забил 21 гол и отдал 11 ассистов.
Agreement with @FCBayern for the loan of @Phil_Coutinho— FC Barcelona (@FCBarcelona) 19 августа 2019 г.
More details: https://t.co/YWy78OmRnU pic.twitter.com/6J5DN00SmC
Вместе с "Барсой" Филиппе дважды выигрывал Ла Лигу, и по разу - Кубок и Суперкубок страны.
♦ Servus, @Phil_Coutinho! ♦ #ServusCoutinho— FC Bayern München (@FCBayern) 19 августа 2019 г.
ℹ https://t.co/Y5HhOIogrQ #FCBayern pic.twitter.com/pMV5z0QMv2