Фото: fcbayern.com Филиппе Коутиньо

Бессменный чемпион Германии последних 6 лет заплатит 8,5 млн евро за годичную аренду бразильца, а также будет платить его зарплату.

Кроме того, у немецкого клуба есть право выкупа 27-летнего хавбека за 120 млн евро.

Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018 года из "Ливерпуля". Всего на его счету 75 матчей в составе "блаугранас", в которых он забил 21 гол и отдал 11 ассистов.

Вместе с "Барсой" Филиппе дважды выигрывал Ла Лигу, и по разу - Кубок и Суперкубок страны.