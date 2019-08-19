Капитан "Астон Виллы" установил уникальный антирекорд Английской Премьер-Лиги

потерпел свое 20-е поражение в АПЛ подряд.

Джек Грилиш проиграл все 20 последних матчей в АПЛ, в которых он принимал участие.

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш установил сомнительное достижение Английской Премьер-Лиги, проиграв 20 последних матчей в АПЛ подряд, тем самым, войдя в анналы английского футбола.

Накануне "виллианы" уступили в домашнем поединке "Борнмуту" 1:2, а сам 23-летний Джек отметился результативной передачей на Дугласа Луиса.

Добавим, эта неутешительная для Грилиша серия стартовала еще в сезоне 2014/15, когда он проиграл два матча.

Следующие 16 поражений в Премьер-Лиге Джек потерпел в кампании 2015/16, после которой "Вилла" покинула высший дивизион, набрав всего 17 очков в чемпионате.

В третьем туре бирмингемцы принимают "Эвертон". Серия Грилиша может быть продлена.