"Заря" прошла в плей-офф Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" минимально обыграла софийский ЦСКА. Игра на "Славутич-Арене" в Запорожье закончилась со счетом 1:0.

В первом матче третьего квалификационного раунда ЛЕ команды сыграли вничью 1:1.

Автором гола на 89-й минуте ответного матча стал Назарий Русин.

"Заря" с 22-й минуты играла в большинстве - за второе предупреждение красную карточку получил защитник ЦСКА Иван Турицов. На 90-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул форвард "Зари" Назарий Русин.

В раунде плей-офф "Заря" встретится с победителем противостояния "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

Поединки заключительной стадии квалификации Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.