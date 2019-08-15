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УЕФА назвал трех претендентов на титул игрока года

"Сладкая парочка" + Вирджил ван Дейк.

Фото: uefa.com
УЕФА назвал шорт-лист из претендентов на титул лучшему игроку года в европейском футболе, сообщается на официальном сайте организации.

Помимо традиционных имен - капитана "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, в него вошел и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Данная награда вручается с 2011 года. Месси выигрывал ее дважды - в 2011 и 2015 году, Роналду - трижды (2014, 2016 и 2017).

В прошлом сезоне приз получил Лука Модрич из "Реала". По итогам 2018 года он также завоевал "Золотой мяч".

Кроме того, были оглашены номинанты лучших игроков по позициям:

Защитник сезона: Трент Александр-Арнолд, Виргил ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), Маттейс-де Лигт ("Аякс").

Полузащитник сезона: Френки-де Йонг ("Аякс"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль").

Нападающий сезона: Садио Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Футболистка года: Люси Бронз, Ада Хегерберг, Амандин Анри.

Лучший игрок Лиги Европы: Оливье Жиру, Эден Азар (оба - "Челси"), Лука Йович ("Айнтрахт"/"Реал").

Награды будут вручены на церемонии в Монако 29 августа.

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