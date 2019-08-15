Руководство "Динамо" определилось с кандидатурой главного тренера, - СМИ

Киевское "Динамо" назначит на пост главного тренера клуба 56-летнего Алексея Михайличенко, утверждает Football.ua.

Уже сегодня об этом будет объявлено официально, утверждает издание.

Воспитанник "Динамо", Михайличенко является олимпийским чемпионом Сеула-1988 и серебряным призером чемпионата Европы того же года в составе сборной СССР.

В тренерской карьере Михайличенко был эпизод, когда он возглавлял родной для себя клуб - после смерти Валерия Лобановского в мае 2002 года именно он занял пост главного тренера команды. Под его руководством киевляне выиграли два чемпионата и Кубок Украины, но после неудачного начала сезона 2004/2005 был отправлен в отставку.

С 2013 года Михайличенко занял должность спортивного директора команды.

Напомним, вчера руководство "бело-синих" отправило в отставку Александра Хацкевича.