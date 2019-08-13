Роналду заявил, чем он отличается от Месси

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о том, чем он отличается от капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Отличие меня от Месси состоит в том, что я играл за несколько клубов и выигрывал с ними Лигу Чемпионов. Я был лучшим бомбардиром ЛЧ шесть сезонов подряд. Существует не так много игроков, которые выиграли ЛЧ пять раз, поэтому я думаю, что могу идентифицировать себя с этим турниром", - цитирует португальца Football Italia.

"Месси - отличный футболист, которого будут помнить не только за его пять "Золотых мячей", но и за то, что он прогрессировал, как и я, год за годом", - отметил Роналду.

"Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о том, что у меня в голове стоит тренировка с целью достичь чего-то большего, а не просто заработать деньги. Слава Богу, мне хватает денег, поэтому то, что я хочу заработать, это место в истории футбола", - добавил Криштиану.

Напомним, 34-летний игрок сборной Португалии выиграл ЛЧ с "Манчестер Юнайтед" в 2008 году, затем четыре раза в "Реале", в том числе три подряд с 2016 по 2018 год.

Добавим, что Криштиану, так же как и Месси, является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

32-летний аргентинец провел всю свою карьеру в "Барселоне" и выиграл четыре кубка Лиги Чемпионов, последний из которых в 2015 году.