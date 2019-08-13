Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
ГлавнаяСпорт

Роналду заявил, чем он отличается от Месси

Криштиану уважительно отзывается о Лионеле.

Роналду заявил, чем он отличается от Месси
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о том, чем он отличается от капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Отличие меня от Месси состоит в том, что я играл за несколько клубов и выигрывал с ними Лигу Чемпионов. Я был лучшим бомбардиром ЛЧ шесть сезонов подряд. Существует не так много игроков, которые выиграли ЛЧ пять раз, поэтому я думаю, что могу идентифицировать себя с этим турниром", - цитирует португальца Football Italia.

"Месси - отличный футболист, которого будут помнить не только за его пять "Золотых мячей", но и за то, что он прогрессировал, как и я, год за годом", - отметил Роналду.

"Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о том, что у меня в голове стоит тренировка с целью достичь чего-то большего, а не просто заработать деньги. Слава Богу, мне хватает денег, поэтому то, что я хочу заработать, это место в истории футбола", - добавил Криштиану.

Напомним, 34-летний игрок сборной Португалии выиграл ЛЧ с "Манчестер Юнайтед" в 2008 году, затем четыре раза в "Реале", в том числе три подряд с 2016 по 2018 год.

Добавим, что Криштиану, так же как и Месси, является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

32-летний аргентинец провел всю свою карьеру в "Барселоне" и выиграл четыре кубка Лиги Чемпионов, последний из которых в 2015 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также