Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги

Президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм, рассказывая о шансах клубов договориться об едином телепуле, а также прокомментировал заявление "Динамо" относительно возможного выхода киевского клуба из УПЛ.

"Мы шокированы таким отношением. Санкции, которые мы можем наложить, не будут касаться этого. Я защищаю интересы клубов, и мы должны следовать решению собрания. Если такое произойдет, чемпионат испытает серьезные последствия.

Клубы, которые подписали личные контракты с трансляторами, сделали это незаконно. На этой неделе они получат от нас письма, чтобы согласовать вопрос с телепулом. Мы открыты для обсуждения, но, если этот вопрос не решится - будут последствия. Пойти в суд? Это один из вариантов", - цитирует швейцарского футбольного функционера

sport.ua, ссылаясь на FootballHub

Томас Грімм про заяви Динамо щодо ймовірного виходу із УПЛ: Ми шоковані таким ставленням. Санкції, які ми маємо накласти не будуть стосуватись цього. Я захищаю інтереси клубів і ми повинні слідувати рішенню зборів. Якщо таке станеться, чемпіонат зазнає серйозних наслідків. pic.twitter.com/Qvn1r5eQDV — FootballHub (@FootballHub_Ua) 12 августа 2019 г.

"Решение о едином пуле и транслятора принималось клубами на сборах. Большинство приняло предложение от телеканалов Футбол. Поэтому единственный телеканал, который может транслировать матчи чемпионата Украины – это ТК Футбол 1/2. Все дальнейшие действия не являются легитимными", - отметил Гримм.

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире Вацко Light заявил о готовности даже снять команду с УПЛ, если матчи киевского клуба будут транслировать телеканалы Футбол 1/2.