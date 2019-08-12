Ответный матч в Лиге Европы "Мариуполь" может сыграть при пустых трибунах (обновлено)

Нидерландский АЗ неожиданно для себя столкнулся с проблемой поиска домашнего стадиона для ближайших матчей - в четверг, 15 августа, против "Мариуполя" в Лиге Европы и против "Гронингена" в чемпионате страны тремя днями спустя, сообщает isport.ua.

Руководство АЗ рассматривает три варианта места проведения матчей - "Амстердам Арена" (домашний стадион "Аякса"), "Абе Ленстра" (стадион "Херенвена") или матч на домашнем стадионе АФАС, но без зрителей.

Основным вариантом пока рассматривается стадион в Амстердаме, но проблема в том, что во вторник "Аякс" там сыграет свой матч квалификации Лиги Чемпионов.

Решение по матчу АЗ – "Мариуполь" должны вынести в ближайшее время.

Напомним, накануне на домашнем стадионе АЗ рухнула крыша.

Обновление. Нидерландский клуб определился с местом проведения ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Мариуполя". Поединок будет сыгран на стадионе ADO "Ден Хааг" в Гааге (84 км от Алкмаара), сообщается на официальном сайте АЗ.