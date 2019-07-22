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Определился потенциальный соперник "Мариуполя" в квалификации Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка Лиги Европы.

Определился потенциальный соперник "Мариуполя" в квалификации Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Мариуполь" сыграет с победителем пары АЗ-67 (Нидерланды) - "Хеккен" (Швеция).

Команда Александра Бабича поединки этой стадии турнира проведет 8 и 15 августа.

АЗ и "Хеккен" первый матч сыграют 25 июля в Алкмаре, ответный - 1 августа в Гетеборге.

Напомним, луганская "Заря", если пройдет во втором раунде "Будучность", выйдет на сильнейшего в паре ЦСКА (София,Болгария) - "Осиек" (Хорватия). Первый матч против черногорской команды подопечные Виктора Скрипника сыграют в четверг, 25 июля, в Подгорице. 

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