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Легкоатлетки Магучих и Иваненко победили на чемпионате Европы U20

Сборная Украины вышла на первое место в медальном зачете.

Легкоатлетки Магучих и Иваненко победили на чемпионате Европы U20
Фото: uaf.org.ua

Украинские спортсменки Валерия Иваненко и Ярослава Магучих в субботу одержали победы на чемпионате Европы по легкой атлетике U20.

Прыгунья в высоту Магучих (17 лет) оказалась на голову сильнее сверстниц и легко выиграла "золото" с результатом 1,92 метра. Ее лучший результат в этом сезоне - 2,00 метра, это всего на сантиметр меньше мирового рекорда для U20, который был установлен еще в 1986 году советской спортсменкой Ольгой Турчак.

В субботу она попробовала взять 2,02 метра, но эта высота ей пока не покорилась.

Метательница молота Иваненко (17 лет), которая тоже является лидером сезона в своем виде, отправила снаряд на 65,83 метра. Это на 2,30 метра дальше, чем ближайшая соперница.

Еще один украинец Илья Кравченко (18 лет) в субботу взял серебро в прыжках с шестом. Он и два других спортсмена взяли высоту 5,31 метра, но украинец потратил на это меньше попыток.

Кроме того, в пятницу золотую медаль в метании молота Украине принес Михаил Кохан (18 лет). Он отправил снаряд на 84,73 метра, что стало новым европейским рекордом для возрастной категории U20.

Перед последним днем соренований сборная Украины вышла на первое место в медальном зачете. У нее 3 "золота" и 1 "серебро".

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