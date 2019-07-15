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ГлавнаяСпорт

"Барселоне" не хватило собственных денег на трансфер Гризманна

Пришлось брать кредит.

"Барселоне" не хватило собственных денег на трансфер Гризманна
Антуан Гризманн
Фото: EPA/UPG

Накануне "Барселона" на своем официальном сайте объявила о подписании за 120 млн евро форварда Антуанна Гризманна.

28-летний чемпион мира в составе сборной Франции подписал контрактное соглашение сроком на 5 лет, а клаусула составила 800 млн евро.

Однако на пути трансфера француза из "Атлетико" в "Барсу" возникли некоторые финансовые сложности. Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, как клубу удалось их преодолеть.

Как оказалось, "сине-гранатовые" вынуждены были взять кредит в размере 35 млн евро.

"Переход Гризманна оказался для нас сложным. Нам пришлось взять кредит в 35 млн евро, который планируем выплатить в течение шести месяцев. Остальные 85 млн клуб получил от продаж", - цитирует Бартомеу AS.

Добавим, что Гризманн взял себе №17, т.к. привычный для него №7 занят бразильцем Филиппе Коутиньо.

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