Румынка Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон

Симона Халеп стала победительницей турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон" в женском одиночном разряде.
В финале румынка Халеп победила американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 56 минут.
27-летняя румынская теннисистка впервые в своей карьере выиграла Уимблдон. Ранее ее лучшим достижением на травяном турнире Большого шлема был выход в полуфинал в 2014 году.
Стоит отметить, что в полуфинале турнира будущая чемпионка одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину.
Победа румынки стала сюрпризом для букмекеров, большинство из которых ставили на то, что титул возьмет Серена Уильямс, отмечает ВВС.
В предыдущих десяти матчах с Уильямс Халеп удалось выиграть только один раз.
Серена Уильямс является семикратной победительницей Уимблдона и 23 раза выигрывала турниры Большого шлема.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Халеп занимает седьмое место, Уильямс - десятое.
В воскресенье станет известен победитель Уимблдона в мужском одиночном разряде: в финале сыграют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.