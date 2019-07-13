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Румынка Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон

В финале она победила американку Серену Уильямс.

Румынка Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон
Симона Халеп
Фото: EPA/UPG

Симона Халеп стала победительницей турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон" в женском одиночном разряде.

В финале румынка Халеп победила американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 56 минут.

27-летняя румынская теннисистка впервые в своей карьере выиграла Уимблдон. Ранее ее лучшим достижением на травяном турнире Большого шлема был выход в полуфинал в 2014 году.

Стоит отметить, что в полуфинале турнира будущая чемпионка одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Победа румынки стала сюрпризом для букмекеров, большинство из которых ставили на то, что титул возьмет Серена Уильямс, отмечает ВВС.

В предыдущих десяти матчах с Уильямс Халеп удалось выиграть только один раз.

Серена Уильямс является семикратной победительницей Уимблдона и 23 раза выигрывала турниры Большого шлема.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Халеп занимает седьмое место, Уильямс - десятое.

В воскресенье станет известен победитель Уимблдона в мужском одиночном разряде: в финале сыграют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

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