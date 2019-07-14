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Федерер и Джокович на Уимблдоне выдали эпическую финальную битву

Был установлен рекорд турнира.

Новак Джокович (слева) и Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович (слева) и Роджер Федерер
В финале мужского одиночного разряда Уимблдона встретились первая и вторая ракетки турнира – Новак Джокович и Роджер Федерер, соответственно.

5-сетовая битва продолжалась без 3-х минут 5 часов и завершилась победой лидера посева 7:6 (7-5), 1:6, 7:6 (7-4), 4:6, 13:12 (7-3).

Отметим, что при счете 8:7 в пользу Федерера в решающей партии, швейцарец имел на своей подаче 40:15, но Джокович отыграл два матчбола и сделал брейк, который в конечном итоге стал определяющим.

Примечательно, что впервые в истории решающего матча Уимблдона был сыгран тай-брейк. Данное правило было введено перед началом нынешнего турнира.

Попутно Новак и Роджер установили рекорд турнира, сыграв самый длинный финал Уимблдона в истории мужского одиночного разряда.

Заметим, что для серба этот титул Уимблдона стал пятым. До этого он побеждал в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.

Всего в активе Джоковича стало 16 титулов победителя турниров "Большого шлема".

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