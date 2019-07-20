УПЛ расширила чемпионат до 14 команд

С сезона 2016-2017 в элитном дивизионе было 12 команд.

В украинской футбольной Премьер-лиге с сезона 2020-2021 годов будет играть 14 команд. Соответствующее решение приняло общее собрание участников УПЛ, сообщает ее пресс-служба.

Сначала было принято решение в следующем сезоне оставить текущий формат с 12-ю командами, а в сезоне-2021/22 расширить элитный дивизион до 16 участников.

"Однако после завершения собрания начали поступать просьбы пересмотреть решение относительно формата Чемпионата УПЛ на сезоны-2020/21 и -2021/22. После повторного рассмотрения вопроса решением Общего собрания Украинской Премьер-Лиги определено, что в сезоне-2020/21 в чемпионате УПЛ будут выступать 14 команд", - говорится в сообщении.

При переходе от формата 12 команд с форматом 14 (а в дальнейшем до 16) команд предлагается следующий подход к обмену команд между лигами в переходный сезон:

1. Из ПФЛ в УПЛ поднимаются команды, занявшие 1-2 места в турнирной таблице ПФЛ (которые пройдут аттестацию для клубов УПЛ);

2. Между командой УПЛ, что займет последнее место в турнирной таблице (12-е) УПЛ, и командой, которая займет 3-е место в таблице ПФЛ, проводятся два матча плей-офф за право выступать в УПЛ.

Отметим, что с сезона 2016-2017 в Премьер-лиге принимает участие 12 команд. До этого два года в УПЛ играли 14 клубов. Еще раньше - с 2002 года - в высшем дивизионе чемпионата было 16 команд.

Снижение количества участников чемпионата объясняли экономическими причинами.