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Еще один украинский футболист перешел в российский клуб

Андрей Мищенко стал игроком "СКА-Хабаровск".

Еще один украинский футболист перешел в российский клуб
Андрей Мищенко
Фото: fcska.ru

Новобранцем футбольного клуба "СКА-Хабаровск" стал украинский защитник Андрей Мищенко, сообщается на официальном сайте хабаровчан.

28-летний футболист подписал однолетний контракт с российским клубом.

Ранее Мищенко выступал за различные клубы Украины, а также играл в чемпионате Израиля. Прошлый сезон провел в составе одесского "Черноморца", вылетевшего в Первую лигу.

В рамках минувшего розыгрыша Украинской Премьер-лиги Мищенко сыграл в 13 матчах во всех турнирах за одесситов, но результативными действиями не отличался.

"СКА-Хабаровск" выступает в Футбольной национальной лиге - второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России.

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