В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, принимал на своем поле болгарский "Лудогорец".

Матч завершился победой хозяев 2:1. Победный для венгерского клуба гол забил на 65-й минуте украинский легионер Александр Зубков.

Примечательно, что с первых минут в составе "Ференцвароша" на поле вышли еще два соотечественника Зубкова и Реброва - Даниил Игнатенко и Игорь Харатин.

Ответный поединок состоится через неделю.

Во втором квалификационном раунде победитель этой пары сыграет с победителем пары "Дюделанж" (Люксембург) – "Валетта" (Мальта).