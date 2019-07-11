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Украинец принес команде Реброва победу в матче Лиги Чемпионов

Александр Зубков забил "Лудогорцу" победный гол.

Украинец принес команде Реброва победу в матче Лиги Чемпионов
Сергей Ребров
Фото: EPA/UPG

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, принимал на своем поле болгарский "Лудогорец".

Матч завершился победой хозяев 2:1. Победный для венгерского клуба гол забил на 65-й минуте украинский легионер Александр Зубков.

Примечательно, что с первых минут в составе "Ференцвароша" на поле вышли еще два соотечественника Зубкова и Реброва - Даниил Игнатенко и Игорь Харатин.

Ответный поединок состоится через неделю.

Во втором квалификационном раунде победитель этой пары сыграет с победителем пары "Дюделанж" (Люксембург) – "Валетта" (Мальта).

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