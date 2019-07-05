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Клуб Украинской Премьер-лиги возглавил экс-игрок "Реала"

Жулио Сезар стал главным тренером донецкого "Олимпика".

Клуб Украинской Премьер-лиги возглавил экс-игрок "Реала"
Президент клуба Владислав Гельзин (слева и Жулио Сезар
Фото: olimpik.com.ua

Футболистам и персоналу донецкого "Олимпика" был представлен новый главный тренер. Им стал бразильский специалист Жулио Сезар Сантос Коррейра, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с бразильцем рассчитан на 2,5 года.

Именитый в прошлом футболист, который в составе мадридского "Реала" выигрывал Лигу Чемпионов, играл также за "Милан", "Бенфику", "Болтон", "Аустрию", "Олимпиакос" и другие клубы.

В 2014 году стоппер по амплуа завершил профессиональную карьеру и приступил к тренерской деятельности. В сезоне 2017/2018 Жулио Сезар работал с молодежью в академии "Реала", а последним местом работы 41-летнего наставника был ФК "Кристо Атлетико" (Паленсия), занявший 7-е место в испанском Tercera Division.

Добавим, что ассистентами главного тренера станут испанский специалист Хавьер Луруэно Лобо и 28-летний Кирилл Куренко, который до недавнего времени возглавлял ФК «Минай».

Напомним, что Вячеслав Шевчук, который возглавлял "Олимпик", покинул команду, не дождавшись окончания сезона, после чего тренировал игроков Игорь Климовский.

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