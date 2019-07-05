"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой, сообщается на официальном сайте чемпионов Франции.

29-летний баск заключил с парижским клубом пятилетний контракт.

Предыдущим местом работы Эрреры был Манчестер Юнайтед, за который он выступал с 2014 по 2019 годы.

За это время Андер провел за "красных дьяволов" 189 матчей, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач.

Кроме того, в составе "Юнайтед" Эррера выиграл Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Английской футбольной лиги.

Испанец покинул МЮ этим летом в статусе свободного агента - стороны не смогли договориться о продлении контракта.