"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой, сообщается на официальном сайте чемпионов Франции.
29-летний баск заключил с парижским клубом пятилетний контракт.
Предыдущим местом работы Эрреры был Манчестер Юнайтед, за который он выступал с 2014 по 2019 годы.
За это время Андер провел за "красных дьяволов" 189 матчей, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач.
Кроме того, в составе "Юнайтед" Эррера выиграл Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Английской футбольной лиги.
Испанец покинул МЮ этим летом в статусе свободного агента - стороны не смогли договориться о продлении контракта.
🆕🎮⚽️ @EASPORTSFIFA— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 4 июля 2019 г.
Now the game can begin! 😏🔥
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/a2JqcdIizQ