Игрок сборной Украины по футболу перешел в клуб Серии A

Малиновский будет играть за "Аталанту".

Украинский полузащитник Руслан Малиновский перешел из бельгийского "Генка" в клуб итальянской серии A "Аталанта".

О трансфере одного из лучшего игроков чемпионата Бельгии "Аталанта" объявила во вторник, пишет "Спортарена".

Украинец будет играть под номером 18.

Детали сделки пока не разглашаются. La Gazzetta dello Sport раньше сообщала, что Малиновский подпишет 5-летний контракт с "Аталантой". За его переход, по информации портала gianlucadimarzio.com, итальянский клуб должен заплатить "Генку" 13,7 миллиона евро.

Игроком "Генка" Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у "Шахтера" за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский отыграл за "Генк" 51 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

"Аталанта" прошлый сезон Серии А завершила на 3-м месте и в следующем сезоне впервые выступит в Лиге чемпионов.