В Мариуполе между водителями произошла стрельба из-за конфликта, пострадавший скончался (обновлено)

Мужчина 1970 года рождения умер в больнице от полученных ранений.

В Мариуполе между водителями произошла стрельба из-за конфликта

В Мариуполе Донецкой области произошла стрельба из-за конфликта между двумя водителями. Об этом информирует Нацполиция области.

Инцидент состоялся около 18.00 в субботу, 13 июля.

Правоохранителям сообщили, что местные жители обнаружили водителя автомобиля Skoda с огнестрельным ранением. Пострадавшего 1970 года рождения госпитализировали.

"Было установлено, что телесные повреждения мужчине нанес малознакомый мужчина, который передвигался на автомобиле "Волга". Предварительно установлено, что мужчина стрелял из револьвера", – сказано в сообщении.

Подозреваемого в стрельбе задержали через полчаса после инцидента в результате спецоперации полиции. Им оказался местный житель также 1970 года рождения.

Обновление 14:30. Водитель, пострадавший во время стрельбы в Мариуполе, скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Задержанный стрелок рассказал правоохранителям, что выбросил пистолет в траву по дороге с места преступления.

По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч .1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Напомним, на Закарпатье обстреляли автомобиль полицейского начальника. Глава управления защиты экономики не пострадал, ранена жительница Ужгорода.