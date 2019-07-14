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В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Люди успели эвакуироваться.

Фото: kh.dsns.gov.ua

В Харькове на ходу загорелась маршрутка. В результате пожара транспортное средство полностью сгорело. Об этом сообщает ГосЧС Харьковской области. 

Инцидент произошел вчера, 13 июля. 

"Пожар начался во время движения маршрутки № 61 "Центральный рынок - Лысая гора". На ул. Куриловской начало гореть в моторном отсеке. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Сразу после этого водитель эвакуировал пассажиров из транспорта и пытался сам потушить пожар, но ему это не удалось. 

На момент прибытия спасателей в маршрутке горели моторный отсек и салон. Сотрудникам ГосЧС удалось полностью ликвидировать пожар через 17 минут. 

Пострадавших в результате инцидента нет. 

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

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