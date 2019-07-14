В Харькове на ходу загорелась маршрутка. В результате пожара транспортное средство полностью сгорело. Об этом сообщает ГосЧС Харьковской области.
Инцидент произошел вчера, 13 июля.
"Пожар начался во время движения маршрутки № 61 "Центральный рынок - Лысая гора". На ул. Куриловской начало гореть в моторном отсеке. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Сразу после этого водитель эвакуировал пассажиров из транспорта и пытался сам потушить пожар, но ему это не удалось.
На момент прибытия спасателей в маршрутке горели моторный отсек и салон. Сотрудникам ГосЧС удалось полностью ликвидировать пожар через 17 минут.
Пострадавших в результате инцидента нет.