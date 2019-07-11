В Харькове ночью произошел пожар в магазине предоставления ритуальных услуг "Печальный ангел", который расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома .

Об этом сообщается на сайте ГосЧС области.

На место происшествия были направлены четыре отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и одно отделение на автолестнице в составе 25 спасателей.

На момент их прибытия огнем полностью был охвачен магазин на площади 80 кв. м - горели изделия и мебель. Также произошло задымление лестничной клетки и помещений непосредственно жилого дома, в результате чего спасателям пришлось эвакуировать 43 жители квартир многоэтажки.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие торговые заведения, расположенные на первом этаже, а также на жилые помещения дома. В 3:17 пожар был локализован, а в 04:25 полностью ликвидирован.

В полиции уточнили, что пострадавших нет. Сумма ущерба, нанесенного владельцу магазина, устанавливается. Предварительная причина возгорания - поджог.

Фото: ГосЧС

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет.

Фото: ГосЧС

Напомним, в июне в Киеве на Героев Днепра неизвестные в балаклавах пытались поджечь маршрутки.