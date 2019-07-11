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В больнице Запорожья умерла девушка, которую из ревности поджег ее сожитель

Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".

В больнице Запорожья умерла девушка, которую из ревности поджег ее сожитель
Фото: 3dvsem.com

В больнице Запорожья скончалась Анастасия Ковалева - девушка, которую 2 июля облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее парень.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

"Несмотря на оказание медицинской помощи, вчера, 10 июля в больнице скончалась Анастасия Ковалева, которую 02.07.2019 облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее парень", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию о причине смерти потерпевшей обнародуют после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

"В связи с этим, квалификацию уголовного преступления изменили "с покушения на совершение умышленного убийства с особой жестокостью" на законченный состав этого преступления. Сейчас готовятся материалы для соответствующего изменения подозрения", - сообщили в прокуратуре.

Избранная подозреваемому мера пресечения остается без изменений.

Напомним, в Запорожье мужчина облил свою девушку зажигательной смесью и поджег, в результате чего пострадавшая получила 90% ожогов тела. Поджигатель также получил ожоги рук, однако угрозы для его жизни и здоровья нет.

Ранее не судимый мужчина задержан и доставлен в изолятор временного содержания.

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