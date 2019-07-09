​В Крыму выбросило на пляж тело пропавшего в апреле крымского татарина с гирей на шее

На пляже в поселке Николаевка Симферопольского района после шторма море вынесло на берег тело мужчины с привязанной к шее гирей. Выяснилось, что это 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Вчера (8 июля, - ред.) прошло вскрытие, сейчас выясняются все детали происшествия", - сообщили в Следкоме РФ России.

"Ребята вытащили и накрыли покрывалом. Лицо было сильно изувечено, узнать было бы абсолютно невозможно. Одет он был официально – белый верх, черный низ, еще пайта была сверху теплая, и мокасины", - цитируют СМИ слова одного из очевидцев.

Брат погибшего подтвердил, что это он.

"Это он, да. Я сам смотрел. Брат я его, родной. Но мы сегодня похоронили его уже. Говорит следствие, что в легких воды, нет, вроде. Но у меня бумаги нет на руках. Но, значит, могли выбросить. Они сказали, через месяц будут все экспертизы. Я не знаю, что думать. С бизнесом все это (связано, - ред.). Ему должны были, он должен был…", – рассказал Якуб Ягъяев.

Напомним, после аннексии Крыма оккупационные власти усилили преследование крымских татар с целью полностью подавить инакомыслие на полуострове.