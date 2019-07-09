В Запорожье арестовали задержанного в аэропорту таджика, которого ищет Интерпол

Таджика временно арестовали до поступления запроса о его выдаче Интерполу.

Шевченковский районный суд Запорожья арестовал задержанного пограничниками в аэропорту гражданина Таджикистана, который находится в розыске Интерпола по подозрению в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Задержанный таджик прилетел авиарейсом из Турции и разыскивается по подозрению в участии в исламской террористической деятельности и организации незаконного вооруженного формирования.

«По ходатайству Запорожской местной прокуратуры №1 постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда Запорожья к гражданину иностранного государства применен временный арест до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов», - говорится в сообщении.

Напомним, таджика задержали 26 июня 2019 года. Иностранец прибыл в Запорожье авиарейсом из Турции якобы с туристической целью, но, выяснилось, что он входит в одну из известных исламских террористических организаций.

Кроме того, пограничники задержали гражданина Нидерландов, которого с 2018 года разыскивали правоохранительные органы Франции. Мужчина ехал рейсовым автобусом до Варшавы через пункт пропуска «Ягодин».