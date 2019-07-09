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Активисты националистических организаций пикетируют Нацсовет по телерадиовещанию

В акции участвуют около 100 человек.

Фото: Александр Рудоманов

Активисты националистических организаций вышли на акцию протеста к офису Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает с места событий корреспондент LB.ua.

Фото: LB.ua

Фото: Александр Рудоманов

Еще до начала акции здание оцепили полицейские и нацгвардейцы.

Позже под офисом Нацсовета собрались около 100 представителей "Национальных дружин" и С14.

Участники акции требуют от Нацсовета лишить телеканал NewsOne лицензии на телевещание из-за пророссийской пропаганды и намерения канала провести телемост с телеканалом "Россия24".

Фото: LB.ua

Сегодня в 11 в Нацсовете начнется заседание, в ходе которое совет рассмотрит ограничительные меры для NewsOne в связи с этим телемостом. Накануне телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста в связи с поступающими от националистов угрозами.

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