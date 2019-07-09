Активисты националистических организаций вышли на акцию протеста к офису Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает с места событий корреспондент LB.ua.
Еще до начала акции здание оцепили полицейские и нацгвардейцы.
Позже под офисом Нацсовета собрались около 100 представителей "Национальных дружин" и С14.
Участники акции требуют от Нацсовета лишить телеканал NewsOne лицензии на телевещание из-за пророссийской пропаганды и намерения канала провести телемост с телеканалом "Россия24".
Сегодня в 11 в Нацсовете начнется заседание, в ходе которое совет рассмотрит ограничительные меры для NewsOne в связи с этим телемостом. Накануне телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста в связи с поступающими от националистов угрозами.