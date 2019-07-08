Хмельницкий суд вынес приговор женщине, "сдавшей в аренду" попрошайкам своих малолетних детей

Хмельницкий горрайонный суд завершил рассмотрение дело в отношении 32-летней жительницы Винницкой области и признал ее виновной в торговле людьми. Женщина приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за то, что "сдавала в аренду" попрошайкам двух своих малолетних сыновей.

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Женщину задержали еще в августе 2018 года. 32-летняя уроженка Винницкой области за денежное вознаграждение согласилась сначала на 3 дня, а потом с продолжением соглашения и, соответственно, оплаты, сдать двух своих детей в аренду для попрошайничества на территории соседней области.

Злоумышленницу задержали во время получения денег.

Пострадавшим детям - 2 и 6 лет, мать получала за попрошайничество с ними 15 тыс. гривен. Также она написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет. Самым мальчикам она сказала, что дети едут в летний лагерь.

Информации о том, где находятся дети, и были ли привлечены к ответственности "арендаторы", в полиции не сообщили.