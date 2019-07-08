В Одессе автомобиль врезался в столб, погибло два человека

25-летний водитель не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой линии электропередач.

8 июля, около трех часов ночи на Люстдорфской дороге в Одессе произошло ДТП, в результате которого четверо человек получили травмы, двое погибло. Об этом сообщает "Думская".

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой линии электропередач. Водитель погиб на месете.

Помимо водителя, в автомобиле находилось пятеро пассажиров. Все получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы в больницу. Одна из пассажирок скончалась в больнице, ее личность пока не была установлена.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, 7 июля в Харькове в ДТП с участием полицейского погибли два человека. Автомобиль марки Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака "стоп" и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos.

В результате ДТП водители обоих авто погибли на месте, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.