Останавливать контрабандистов пришлось с помощью предупредительных выстрелов, после чего они сбежали.

Пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку незаконного перемещения 13 тыс. пачек сигарет в Румынию, стоимостью около полумиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

На участке отделения «Перкалаб» отдела пограничной службы «Селятино» пограничники обнаружили группу мужчин, которые с пакетами двигались в сторону границы. Чтобы остановить мужчин, пограничникам пришлось осуществить предупредительные выстрелы, после чего нарушители бросили свои пакеты и прибегли к бегству. В ходе осмотра военнослужащие обнаружили 11 пакетов с сигаретами.

Фото: dpsu.gov.ua

Поиски правонарушителей продолжаются. Сигареты, сумма оценки которых составила около полумиллиона гривен, переданы работникам ДФС.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в конце июня 2019 года СБУ обнаружило на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость товара оценивается в 70 млн гривен.

Санкционированные обыски состоялись сначала на одном из складов в Мукачево, где нашли ящики с сигаретами таких марок, как Regina, D&B, Dubao, Continental. Рядом с этим помещением находились 13 груженных контрабандой грузовиков.