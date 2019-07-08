За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевую травму.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции ООС: три раза вблизи Широкино - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Богдановкой - из вооружения БМП; трижды неподалеку Водяного - из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза по окраине Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Пищевика - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: два раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм; рядом с Попасной - из миномета калибра 120-мм; неподалеку Золотого-4 - из миномета калибра 120-мм; окраине Майорска - из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Южного - из минометов калибра 120 и 82-мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям", - отметили в штабе.

С начала текущих суток боевики трижды обстрелял позиции Объединенных сил - возле Водяного и Новолуганского.

Напомним, в воскресенье в зоне боевых действий произошло 12 обстрелов. Безвозвратных потерь среди украинских военных не было, но двое солдат получили боевые травмы.