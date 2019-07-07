Террорист требовал один миллион долларов и вертолет.

В Одессе мужчина взял в заложники сотрудницу кредитного учреждения. Местное издание "Думская" пишет, что инцидент произошел в здании на улице Черноморского казачества. Вероятно, речь идет о заведении "Готивочка".

"В городе введен план «Гром». Здание оцеплено. На месте работают сотрудники полиции, включая высшее начальство", - говорится в сообщении.

В переговорах со злоумышленником участвует также мэр Одессы Геннадий Труханов. Как сообщили источники издания в полиции, мэр предложил выпустить заложницу в обмен на себя.

Переговоры продолжаются.

Обновление 14:15. После трех часов переговоров состоялся штурм здания. Полицейские освободили не одну, а двух заложниц, злоумышленника задержали, передает Думская.

Женщины серьезно не пострадали, их вывели из здания и на скорой помощи доставили в больницу.

"Выяснилось, что неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Террорист требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов", - пишет издание.

В ходе операции злоумышленника задержали и посадили в автозак. Им оказался уроженец Одесской области 1994 года рождения.

Событие квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

Фото: Думская

Фото: Думская

Напомним, сегодня в Одессе с рабочим визитом находился президент Владимир Зеленский, он посетил торжества по случаю Дня ВМС.