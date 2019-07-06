В воскресенье в Киеве днем прогнозируют грозы

7 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южно-западный, 5-10 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем умеренный, местами сильный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +22...+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса.

На курортах карпатского региона ночью без осадков, днем умеренный, местами значительный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем в Моршине +24...+26 градусов, в Трускавце и Сваляве +25...+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+16 градусов, днем +20...+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер южно-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южно-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южно-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +26...+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южно-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31 градус.

В Ялте без осадков, температура ночью +16..+18 градусов, днем +27...+29 градусов.

6 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус.