В четверг в Киеве похолодает до +23 градусов

В четверг, 4 июля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+14 градусов, днем +19...+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5...+10 градусов, днем +14...+19 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+16 градусов, днем +21...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Донецкой области местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +23...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов.В Ялте без осадков, температура ночью +19..+21 градус, днем +26...+28 градусов.

3 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.