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Киевская погода 1 июля установила сразу два температурных рекорда

Среднесуточная температура побила рекорд 139-летней давности.

Киевская погода 1 июля установила сразу два температурных рекорда
Фото: EPA/UPG

Два температурных рекорда зафиксированы в Киеве в первый день июля 2019 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, среднесуточная температура воздуха 1 июля впервые за 139 лет наблюдений превысила предыдущее рекордное значение 25,6 градусов (1890 год) на 0,4 градусов и составила 26,0 градусов.

Ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха ночью не опускалась ниже 20,9 градусов, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 годов превышены на 0,9 градусов.

Всего с начала года в Киеве обновлено 18 рекордов температуры, добавили в обсерватории.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.

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