В Станице Луганской заметили переодетых в гражданское российских военных, - разведка

У Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня на дневном брифинге Минобороны.

"В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказал Гуцуляк.

По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции.

"Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в т.ч. ведущих российских телеканалов", - отметил Гуцуляк.

Напомним, СММ ОБСЕ в воскресенье, 30 июня, сообщила, что Украина и боевики "ЛНР" завершили разведение войск в согласованном районе в Станице Луганской.