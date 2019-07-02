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Двое волонтеров-медиков ранены снайпером на Донбассе

Пострадавших доставили в военный госпиталь в Покровске.

Двое волонтеров-медиков ранены снайпером на Донбассе
Фото: EPA/UPG

На автомобильной дороге между Марьинкой и Красногоровкой снайпер боевиков ранил двоих волонтеров-медиков.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

В полицию поступило сообщение от работников Центральной городской больницы Курахово о предоставлении медицинской помощи двум лицам, которые, по их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле.

Сейчас пострадавшие, одному из которых 42 года, а другому - 32, находятся в военном госпитале Покровска.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним, что 1 июля боевики выстрелили из ПТУР по санитарному автомобилю, убив медика Ирину Шевченко и матроса Сергея Майбороду.

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