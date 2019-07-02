​За сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате обстрелов погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что 13 раз боевики применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82-мм, гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции ООС: пять раз вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского огня и стрелкового оружия; трижды возле Авдеевки - из минометов калибра 120-мм; возле Марьинки - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем; три раза в районе Новоселовки Второй - из минометов калибра 120 и 82-мм, вооружение БМП и автоматических гранатометов; окраине Лебединского - из 120-мм миномета; вблизи Опытного - из крупнокалиберного пулемета; возле Песок - из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 10 раз: вблизи Новоалександровки - из миномета калибра 120-мм; три раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82-мм, автоматических гранатометов; в районе Зайцево - из миномета калибра 82-мм и автоматического гранатомета; дважды возле Луганского - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; рядом с Новгородским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 1 июля трое боевиков уничтожены, еще пятеро - ранены.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.

Напомним, в понедельник утром на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений ООС. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб на месте. Военный медик Ирина Шевченко была госпитализирована в тяжелом состоянии и позже скончалась в больнице. Еще один военнослужащий был ранен.

Президент Владимир Зеленский призвал ЕС и США отреагировать на обострение ситуации на Донбассе.