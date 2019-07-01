В Манеыицком районе столкнулись "скорая" и грузовик.

Вблизи села Оконск Маневицкого района Волынской области днем 1 июля столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик. В дорожно-транспортном происшествии один человек погиб, трое госпитализированы, информирует пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло в 13:00. Автомобиль экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer под управлением 42-летнего водителя, выезжая на главную дорогу, столкнулся с грузовиком Volvo за рулем, которой находился 27-летний житель города Сарны Ривненской области.

В результате ДТП погиб 75-летний пассажир "скорой", житель Луцкого района. Водителя "скорой помощи", 56-летнего фельдшера, а также 42-летнюю дочь погибшего, госпитализировали в реанимацию Маневицкой центральной райбольницы.

Предварительно, следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Как сообщалось, 28 февраля в Киеве в ДТП с участием "скорой помощи" погибли три человека, еще трое пострадали.