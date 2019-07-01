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Волонтер Марина Шеремет трагически погибла в ДТП

Ее супруг тоже пострадал в аварии и сейчас находится в реанимации.

В воскресенье, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Об этом сообщили активисты в Фейсбуке.

Авария произошла в районе села Носовка. По словам очевидцев, автомобиль слетел в кювет, вероятно, на большой скорости, и врезался в дерево.

Волонтер погибла на месте аварии, ее супруг Сергей попал в больницу с тяжелыми травмами, сейчас он находится в реанимации. Причины аварии на данный момент неизвестны.

Напомним, в мае 2018 года на Марину Шеремет напали неизвестные, она длительное время провела в больнице. Также погибшая была основателем благотворительного фонда, оказывающего помощь детям в Луганской и Донецкой областях и переселенцам.

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