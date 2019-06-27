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На трассе Киев - Чоп столкнулись семь автомобилей

В аварии пострадал 37-летний мужчина.

На трассе Киев - Чоп столкнулись семь автомобилей
Фото: facebook.com/lvivpolice

В среду, 26 июня, около 19:00 на трассе Киев - Чоп возле населенного пункта Чишки произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в которой пострадал 37-летний мужчина, водитель автомобиля Subaru Forester.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

"По словам 20-летнего водителя в его грузовике MAN F2000 с полуприцепом KOGEL SN отказали тормоза. В результате произошло столкновение с грузовиком Volvo FH12 с полуприцепом STOKOTA, с автомобилем Subaru Forester, автомобилем BMW 318, автомобилем Skoda Fabia, автомобилем Renault Clio 78 и грузовиком Volvo FH42 с полуприцепом SCHWARZMULLER. Пострадавшего из ранее упомянутого легкового автомобиля забрала скорая", - говорится в сообщении.

Авария усложнила движение, поэтому патрульные полицейские обеспечивали регулирование до 3 часов ночи.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Причины ДТП выясняет следствие.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Напомним, в среду, 26 июня, на 65 километре автотрассы Киев - Одесса произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника BMW X3. В результате аварии фура перевернулась и заблокировала движение.

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