Пять человек пострадали из-за падения дерева во Львовской области

Из пяти человек пострадало три ребенка.

Пять человек попали в больницу из-за падения дерева в реколекционно-развлекательном центре Львовской Архиепархии Украинской греко-католической церкви "Світлиця" в поселке городского типа Брюховичи в Шевченкосвком районе Львова. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"На территории реколекционно-развлекательного центра "Світлиця" упало дерево, возле которого находились отдыхающие", - говорится в сообщении.

Вследствие происшествия, травмировались трое детей 2004, 2014 и 2015 годов рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в марте этого года в Николаеве на маршрутку упало дерево. Во время происшествия, в автобусе находились полтора десятка пассажиров, госпитализированы двое детей 3-х и 9-ти лет и взрослый мужчина – водитель маршрутки. Дети получили закрытую черепно-мозговую травму.