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Волкер: РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить боевиков на Донбассе

“Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь - очередь России"...

Волкер: РФ должна отвести тяжелое вооружение и разоружить боевиков на Донбассе
Курт Волкер
Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер приветствует начало разведения сил и средств в Станице Луганской и ожидает от России выполнения своей части обязательств.

Об этом он написал на свои странице в Тwitter.

“Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь - очередь России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований”, - написал Волкер.

Напомним, в среду, 26 июня, в районе Станицы Луганской началось разведение сил, согласованное в 2016 году.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения - в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь. Однако, отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года.

У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался. Для начала разведения вооружения необходимо соблюдение абсолютного режима тишины в течение пяти суток или более.

8 июня 2019 года российская сторона снова сорвала договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня 2019 года. Боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия.

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