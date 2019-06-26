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Суд возьмется за дело по обжалованию нового правописания 27 июня

Иск поступил от матери школьницы, которая считает, что это якобы затруднит изучение языка.

Суд возьмется за дело по обжалованию нового правописания 27 июня
Фото: Сергей Нужненко

Завтра, 27 июня Окружной административный суд проведет подготовительное заседание по иску к Кабмину об обжаловании новой редакции украинского правописания. Об этом говорится в заявлении суда.

Рассмотрение пройдет по правилам общего искового производства.

Сам иск об обжаловании редакции поступил от матери ученицы 7-го класса. Она считает, что правительство приняло новые правила, не учитывая состояние развития украинского языка и это якобы, затруднит его изучение, а также грамотное использование.

Среди требований иска – признание противоправным и недействительным постановление Кабинета министров "Вопрос украинского правописания".

Напомним, 22 мая 2019 года Кабмин утвердил постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция украинского правописания. Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение в 2018 году.

Постановление вступило в силу 3 июня.

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