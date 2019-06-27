​За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих, еще трое получили боевые травмы

За сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки, 26 июня, российско-оккупационные войска 39 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики также открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов четверо военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей минским договоренностям", - отметили в штабе.

Напомним, 26 июня состоялось выполнение первого этапа разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская". Командование ООС заявляет, что разведение сил не ослабит оборонительные возможности на этом участке.