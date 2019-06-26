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В штабе ООС уверяют, что разведениие сил в Станице Луганской не ослабит оборонительные возможности

Наблюдатели ОБСЕ будут проводить постоянный мониторинг по выполнению обеими сторонами всех мероприятий.

В штабе ООС уверяют, что разведениие сил в Станице Луганской не ослабит оборонительные возможности
Станица Луганская
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Командование операции Объединенных сил заявляет, что разведение сил в Станице Луганской не ослабит оборонительные возможности на этом участке.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Согласно решению о разведении сил на участке №1 «Станица Луганская», отдельные подразделения ООС изменили расположение своих позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей. Наблюдение за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон осуществляют патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые будут проводить постоянный мониторинг по выполнению обеими сторонами всех мероприятий разведения с последующим опубликованием подробного отчета", - говорится в сообщении.

Командование ООС подчеркивает, что украинской стороной были приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения.

"Процесс разведения сил и средств тоже не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на этом участке", - заверили в штабе.

Напомним, сегодня командующий ООС Александр Сырский встретился с представителями ОБСЕ для обсуждения вопроса разведения сил в Станице Луганской. В ходе встречи стороны согласовали, что разведение сил состоится в течение трех дней: с 26 по 28 июня.

Участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской еще в осенью 2016 года. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Однако, лтвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался.

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