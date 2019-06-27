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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации

Полиция открыла дело по статье "покушение на убийство".

В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
Артем Семенихин
Фото: Укринформ

В Конотопе неизвестные жестоко избили бывшего мэра города Артема Семенихина, который также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба", - говорится в сообщении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК.

Более детальную информацию обещают сообщить позже.

Фото: Олена Сердюк / Facebook

Напомним, Конотоп был самым восточным городом Украины, где мэром избрали представителя "Свободы" Семенихина. 29 августа прошлого года депутаты Конотопского горсовета проголосовали за его отставку. После этого секретарем горсовета, который должен исполнять обязанности мэра, избрали Татьяну Сизон (фракция "Родной город"). Семенихин счел действия депутатов незаконными и заявил, что обжалует их в суде.

В январе советника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе местного депутата.

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