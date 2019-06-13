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Мужчину, подозреваемого в избиении оператора на рынке "Барабашово", суд отправил под домашний арест

Вадима Макарюка госпитализировали в тяжелом состоянии, он до сих пор не пришел в сознание.

Мужчину, подозреваемого в избиении оператора на рынке "Барабашово", суд отправил под домашний арест
Фото: npu.gov.ua

Суд избрал меру пресечения мужчине, причастному к жестокому избиению оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка на рынке "Барабашово". Киевский районный суд Харькова отправил 26-летнего харьковчанина под круглосуточный домашний арест сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.

Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

"7 июня на территории торгового центра "Барабашово" указанный гражданин совершил умышленные преступления, направленные против законной профессиональной деятельности журналиста и общественного порядка", - говорится в сообщении.

Следствие объявило ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По данным издания "Статус Кво", подозреваемый - активист "Национального корпуса" Сергей Козлюк.

Прокуратура требовала для подозреваемого арест без права внесения залога.

Напомним, вечером 7 июля на территории ТЦ "Барабашово" произошла драка между предпринимателями, ветеранами АТО и представителями "Нацкорпуса". За медицинской помощью обратились 9 человек, телеоператора Вадима Макарюка госпитализировали в тяжелом состоянии, он до сих пор не пришел в сознание.

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