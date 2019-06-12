​Текст Томоса был известен до Собора и Филарет был с ним знаком, - архиепископ Евстратий

Текст Томоса об автокефалии поместной Православной церкви Украины был известен еще с января текущего года.

Об этом сообщил в Фейсбуке архиепископ Православной церкви Евстратий Зоря, отвечая на слова почетного патриарха ПЦУ Филарета, который отказался признавать томос, поскольку он, якобы, не знал его текста.

"Текст Томоса публично широко известен с 6 января 2019 г. А основные его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом ВП для Объединительного Собора. То есть 15 декабря 2018 г. точно было известно и про миро, и про диаспору, и о праве апелляции", - написал Зоря.

По его словам, не было известно дословно, но что указанные моменты являются принципиальными для Вселенского Патриархата и будут отражены в Томосе было известно.

"Поэтому по моему мнению нынешняя критика Томоса происходит вовсе не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась минимум на 5 месяцев раньше", - добавил Зоря.

Напомним, в начале мая стало известно, что Филарет до сих пор считает себя патриархом УПЦ КП, продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде ПЦУ Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать. 28 мая издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

29 мая предстоятель ПЦУ Епифаний объявил документы, издаваемые от имени Киевского патриархата и "вносящие смуту среди клира города Киева", недействительными. В ПЦУ также показали видео с собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года, на котором Филарет лично подписывает решение о роспуске Киевского патриархата. Но Филарет и его сторонники отказались признать это поместным собором, а подписанный документ - действительным.

11 июня Филарет объявил, что созывает поместный собор Киевского патриархата на 20 июня.