Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
ГлавнаяОбществоНаука и религия

​Текст Томоса был известен до Собора и Филарет был с ним знаком, - архиепископ Евстратий

Почетный патриарх Филарет отказался признавать томос об автокефалии.

​Текст Томоса был известен до Собора и Филарет был с ним знаком, - архиепископ Евстратий
Фото: пресс-служба президента

Текст Томоса об автокефалии поместной Православной церкви Украины был известен еще с января текущего года.

Об этом сообщил в Фейсбуке архиепископ Православной церкви Евстратий Зоря, отвечая на слова почетного патриарха ПЦУ Филарета, который отказался признавать томос, поскольку он, якобы, не знал его текста.

"Текст Томоса публично широко известен с 6 января 2019 г. А основные его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом ВП для Объединительного Собора. То есть 15 декабря 2018 г. точно было известно и про миро, и про диаспору, и о праве апелляции", - написал Зоря.

По его словам, не было известно дословно, но что указанные моменты являются принципиальными для Вселенского Патриархата и будут отражены в Томосе было известно.

"Поэтому по моему мнению нынешняя критика Томоса происходит вовсе не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась минимум на 5 месяцев раньше", - добавил Зоря.

Напомним, в начале мая стало известно, что Филарет до сих пор считает себя патриархом УПЦ КП, продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде ПЦУ Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать. 28 мая издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

29 мая предстоятель ПЦУ Епифаний объявил документы, издаваемые от имени Киевского патриархата и "вносящие смуту среди клира города Киева", недействительными. В ПЦУ также показали видео с собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года, на котором Филарет лично подписывает решение о роспуске Киевского патриархата. Но Филарет и его сторонники отказались признать это поместным собором, а подписанный документ - действительным.

11 июня Филарет объявил, что созывает поместный собор Киевского патриархата на 20 июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также