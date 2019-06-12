Украинского капитана теплохода, сбившего катер на Дунае, отпустили под залог

Украинского капитана круизного теплохода, который сбил в Будапеште туристический катер, отпустили под залог. Об этом сообщает 24.hu.

64-летнего украинца, отпустили под залог размером в 15 млн форинтов ($53 тыс.). Отмечается, что он должен два раза в неделю появляться в полиции, а также носить электронный браслет. Кроме того, он не имеет права уезжать из Будапешта.

Напомним, 30 мая в Будапеште на реке Дунай перевернулся и затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 человека. В результате крушения, погибло более 20-ти человек.

Капитаном круизного теплохода, который врезался в катер, оказался 64-летний украинец Юрий С. из Одессы. Ему выдвинули подозрение и арестовали на месяц. Уголовное расследование проводится по обвинению в халатности во время движения на воде, которое привело к массовым жертвам.