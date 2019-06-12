Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
ГлавнаяОбществоЖизнь

Украинского капитана теплохода, сбившего катер на Дунае, отпустили под залог

Залог составил 53 тыс. долларов.

Украинского капитана теплохода, сбившего катер на Дунае, отпустили под залог
Фото: EPA/UPG

Украинского капитана круизного теплохода, который сбил в Будапеште туристический катер, отпустили под залог. Об этом сообщает 24.hu.

64-летнего украинца, отпустили под залог размером в 15 млн форинтов ($53 тыс.). Отмечается, что он должен два раза в неделю появляться в полиции, а также носить электронный браслет. Кроме того, он не имеет права уезжать из Будапешта.

Напомним, 30 мая в Будапеште на реке Дунай перевернулся и затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 человека. В результате крушения, погибло более 20-ти человек.

Капитаном круизного теплохода, который врезался в катер, оказался 64-летний украинец Юрий С. из Одессы. Ему выдвинули подозрение и арестовали на месяц. Уголовное расследование проводится по обвинению в халатности во время движения на воде, которое привело к массовым жертвам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также