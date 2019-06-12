В Одессе задержали гражданина Казахстана, которого разыскивал Интерпол

В Одессе полицейские задержали 63-летнего гражданина Казахстана, который разыскивался Интерполом за экономические преступления.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Отмечается, что мужчину задержали вчера, 11 июня, на территории международного аэропорта "Одесса". Он находился в розыске с марта прошлого года.
Как установил Комитет государственных доходов Казахстана, в течение 2014-2015 годов подозреваемый нанес ущерб бюджету страны на сумму более $1 млн. Его объявили в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.
Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного. За преступления, которые ему инкриминируют, в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность в виде заключения сроком до 8 лет.
Напомним, в начале мая в Киевской области задержали российского "вора в законе", которого разыскивал Интерпол.